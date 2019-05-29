Против тотального запрета на ввоз молока и мяса выступил Россельхознадзор

В целом запрет ведомство поддерживает, однако считает, что не должно быть радикальных решений.
Такое мнение высказал глава Россельхознадзора Сергей Данкверт после подготовленного Минсельхоз РФ проекта в закон о ветеринарии. Об этом сообщают РИА. Новости.
Согласно проекту, Россельхознадзор может получить права по организации уничтожения продуктов животного происхождения, выявленных в ручной клади, багаже и почтовых отправлениях. Ужесточение правил распространяется на продукцию, ввозимую физическими лицами из стран-членов ЕАЭС.
Также согласно проекту, граждане по-прежнему смогут ввозит до 5 килограммов включительно в расчете на одно лицо. По словам Данкверт, речь идет о любой продукции.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Россельхознадзор раздавил трактором контрабандную капусту, груши и яблоки.