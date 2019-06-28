Движение поездов между Москвой и Петербургом восстановлено

Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Сотрудники РЖД завершили аварийно-восстановительные работы на станции «Сходня», движение по направлению Москва-Петербург было восстановлено в 18:08.

Сбой произошел в пятницу 28 июня по причине кражи 1,5 км кабеля, обеспечивающего движение поездов.

Отмечается, что поезда дальнего следования и пригородные поезда идут по расписанию без задержек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на станции Сходня в районе Химок неизвестные украли более полутора километров кабеля.

Хищение кабеля, который обеспечивает работу сигнализации, централизации и блокировки, обнаружилось в 2:40 ночи, через 3 часа с Ярославского вокзала в Москве подвезли новый кабель, к 6 утра начались восстановительные работы.

Полицейские развернули на железной дороге оперативный штаб и занимаются поиском воров.

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