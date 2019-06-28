Интерпол задержал петербургского бизнесмена в Испании

Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com
Подозреваемый задержан. Фото: pixabay.com

Петербургский предприниматель Марсель Магдеев, обвиняемый в незаконных финансовых операциях, не смог скрыться и обезопасить себя в Испании. Сегодня, 28 июня, Интерпол экстрадировал его в Москву. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

По данным МВД, Магдеев в составе организованной группы занимался кассовым обслуживанием физических и юридических лиц без соответствующей лицензии. В результате махинаций обвиняемый смог накопить около двух млн рублей.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 172 «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с получением дохода в особо крупном размере».

Отмечается, что в июне 2018 года Магдеев был объявлен в международный розыск.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что под суд пойдет петербурженка, создавшая пять фирм-однодневок. Следователи полагают, что обвиняемая и её сообщник в 2016 году вступили в преступный сговор для извлечения дохода от организаций, создаваемых через подставных лиц.

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