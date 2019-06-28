В Узбекистане аттракцион развалился во время движения. Погибла девушка

В Узбекистане при катании на аттракционе «Летающая тарелка» погибла 20-летняя девушка. Инцидент произошел в городе Джизак в полдень 28 июня. Об этом сообщается на сайте МЧС Узбекистана.

По информации РИА Новости, часть конструкции аттракциона сломалась во время движения и упала на землю с высоты семи метров. В это время на «Летающей тарелке» находилось восемть человек.

Отмечается, что 20-летняя девушка погибла на месте происшествия.

По факту возбуждено уголовное дело. Известно, что аттракцион ввели в эксплуатацию в марте 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в парке аттракционов «Диво остров» резко отключилось электричество и люди зависли в воздухе на большой высоте над землей.