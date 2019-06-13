Ленэнерго отправило дизельные генераторы в парк аттракционов «Диво остров»

Ленэнерго отправило в парк аттракционов «Диво остров» дизельные генераторы, которые подключат к сетям, чтобы спустить, застрявших на аттракционах людей на землю.

Ранее в парке отключилось электричество, сообщают очевидцы. По их словам, аттракционы остановились, и многие посетители зависли в воздухе на большой высоте над землей.

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Видео: vk.com/spb_today

Представители ПАО «Ленэнерго» начали проводить восстановительные работы на месте происшествия. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в «Ленэнерго» будут использовать цифровые технологии Siemens. На экономическом форуме Siemens и «Ленэнерго» подписали соглашение о внедрении технологии «облако».