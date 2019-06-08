В «Ленэнерго» будут использовать цифровые технологии Siemens

На экономическом форуме Siemens и «Ленэнерго» подписали соглашение о внедрении технологии «облако».

На ПМЭФ-2019 подписано очередное «громкое» соглашение. На форуме в Санкт-Петербурге корпорация Siemens договорилась с ПАО «Ленэнерго» о том, что на объекты энергетической компании будут внедряться инновационные технологии. Вместе они хотят построить супер-современную энергетическую систему.

Но стоит отметить, что соглашение, подписанное на ПМЭФ, является лишь продолжением отношений данных представительств, продолжающихся уже с 2016 года.

Сообщается, что свои подписи под заключением договора поставили руководитель ПАО «Ленэнерго» Андрей Рюмин и глава Siemens на территории Российской Федерации Александр Либеров.

Глава «Ленэнерго» высказал мысль о том, что внедрение в распределительную сеть инноваций от Siemens, позволит повысить надежность электроснабжения для потребителей.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что молния навечно заземлила гастарбайтера в Новогорелово.