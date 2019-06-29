В Петербурге нашли мотоцикл, числящийся в угоне

Его у преступника приобрел мужчина в интернете.

Об этом стало известно сегодня, 29 июня. Обо всем Gazeta.SPb рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Мотоцикл удалось найти еще в пятницу сотрудникам ГИБДД. Они остановили байкера на перекрёстке Витебского проспекта и улицы Типанова, так как на транспортном средстве не было регистрационных знаков. Мужчина объяснил, что купил мотоцикл 10 дней назад на популярной интернет-площадке. За него он заплатил 15 тысяч рублей, чтобы кататься по городу.

Сотрудники правоохранительных органов поняли, что имеют дело с угнанным байком, который пропал с территории Московского района в мае текущего года.

«В настоящее время полицией проводятся необходимые мероприятия направленные на розыск и задержание лиц причастных к похищению мотоцикла»,

— говорится в сообщении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржцу вынесли приговор за угон школьного автобуса.