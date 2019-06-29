Мошенники обманным путем продали пенсионерке 5 шуб

По данному факту полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего Фото: https://rematelier.ru
По данному факту полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего Фото: https://rematelier.ru

Пожилая женщина купила их в надежде, что сможет перепродать в магазине.

Инцидент произошел накануне около 18:10. Как сообщают сотрудники правоохранительных органов сегодня, 83-летняя женщина обратилась с заявлением о том, что в указанный день около часа дня к ней подошла неизвестная женщина, на вид около 35 лет, и предложила пенсионерке приобрести у нее 5 шуб.

Женщина сказал, что эти шубу пенсионерка может перепродать в магазине одежды, где уже есть договоренность с продавцом.

Пенсионерка без задней мысли проследовала с мошенницей в такси, там приобрела шубы за 350 тысяч рублей. Далее пенсионерка отправилась в магазин одежды, где ей сообщили, что данные шубы приобрести они не с кем не договаривались.

По данному факту полицией устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Лесколово мужчина насмерть зарезал покупателя ножом.

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