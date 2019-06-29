В Лесколово мужчина насмерть зарезал покупателя ножом

Потерпевший с проникающим ранением груди в тяжелом состоянии был госпитализирован, но скончался в больнице. Фото: https://pixabay.com

Потерпевший с проникающим ранением груди в тяжелом состоянии был госпитализирован, но скончался в больнице. Фото: https://pixabay.com

Ссора в магазине произошла накануне вечером.

В пятницу, 28 июня, около 18:00 в полицию Всеволожского района Ленобласти поступило сообщение о том, что у одного из домов по Зеленой улице в деревне Лесколово произошел конфликт. Об этом сегодня сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснилось позже, конфликт произошел в продуктовом магазине. Неизвестный мужчина в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ножом ударил 50-летнего мужчину. После происшествия злоумышленник скрылся с места происшествия.

Потерпевший с проникающим ранением груди в тяжелом состоянии был госпитализирован, но скончался в больнице.

В настоящее время полицией проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание злоумышленника.

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