В Пушкинском районе задержали подозреваемого в нападении на собутыльника

Мужчины обвиняют в нанесении ударов ножом.

О том, что подозреваемый задержан, стало известно сегодня, 29 июня. Обо всем Gazeta.SPb сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уточняется, что все произошло еще в пятницу в городе Павловск на Привокзальной улице. Двое мужчин распивали алкогольные напитки и о чем-то спорили. В какой-то момент слов стало не хватать и один из конфликтующих достал нож. Он нанес им колото-резанного ранение живота. Врачи, прибывшие на место преступления, оценили состояние пострадавшего как тяжелое. Они госпитализировали его – сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.

В совершении преступления подозревается житель Новгородской области 1986 года рождения. В отношении него заведено уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что петербуржец разнервничался из-за парковки и ножом повредил автомобиль — позже досталось и человеку.