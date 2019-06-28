Петербуржец разнервничался из-за парковки и ножом повредил автомобиль — позже досталось и человеку

Мест на парковке хватило не всем. Фото: pixabay.com

Мест на парковке хватило не всем. Фото: pixabay.com

Пострадал работник охранного предприятия.

Около 20 часов 27 июня между работниками охранной фирмы и мужчиной 1980 года рождения на улице Радищева разгорелась ссора, сообщили 28 июня Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Стороны не поделили парковочное место.

В результате мужчина выхватил нож и несколько раз ударил им по автомобилю «Лифан Х60», принадлежащему охранному предприятию. После этого бунтарь скрылся.

Но на этом история не закончилась. Охранники догнали мужчину у дома №43 по улице Кирочной и попытались задержать. Тот опять применил нож – на этот раз он ударил по руке работнику охранной фирмы – и скрылся снова.

Немного позже полицейские задержали мужчину у одного из домов по Литейному проспекту. Возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что полиция разбирается в стрельбе в выборгском парке.