Полиция разбирается в стрельбе в выборгском парке

Стрельба произошла в парке. Фото: pixabay.com
Стрельба произошла в парке. Фото: pixabay.com

Мужчину с ранением брюшной полости нашли в гостинице на Ленинградской улице.

Около часу ночи 27 июня в УМВД России по Выборгскому району Ленобласти поступило сообщение о том, что в холле гостиницы по улице Ленинградской находится раненый мужчина, сообщили 28 июня Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. У пострадавшего было огнестрельное ранение брюшной полости.

Сотрудники полиции задержали двух местных жителей, 1980 и 1997 гг. рождения. Установлено, что младший из них в выборгском парке имени Ленина из своего травматического пистолета выстрелил в потерпевшего 1995 года рождения. Это произошло во время внезапной ссоры, которая перешла в драку. Причины не называются.

Пострадавшего доставили в больницу, там ему оказали нужную помощь и опустили. Правоохранители проводят по этому делу проверку. Её итоги будут направлены в следственные органы.

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что в Волосовском районе нашли похитителя сумки с ноутбуком

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Полиция разбирается в стрельбе в выборгском парке
В Волосовском районе нашли похитителя сумки с ноутбуком