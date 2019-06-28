В Волосовском районе нашли похитителя сумки с ноутбуком

Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com
Возбуждено уголовное дело. Фото: pixabay.com

Задержанному чуть больше 20 лет.

Накануне, 27 июня, в полицию Волосовского района Ленобласти обратился гражданин 1976 года рождения. Он рассказал, что около четырех часов ночи у него отняли сумку с ноутбуком, сообщили 28 июня Gazeta.SPb в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в поселке Зимитицы. Неизвестный мужчина применил к потерпевшему физическую силу и отобрал имущество. После этого скрылся с места.

Сотрудники полиции в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий задержали гражданина 1996 года рождения. Его изобличили с совершении этого преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж).

Недавно Gazeta.SPb писала о том, что на Сердобольской неизвестный с газовым баллончиком ограбил курьера. Нападавшего еще не нашли.

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В Волосовском районе нашли похитителя сумки с ноутбуком