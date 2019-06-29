Пенсионерка отдала “соцработнику” реальные деньги за пачку купюр “Банка приколов”

Инцидент произошел в городе Сланцы в Ленобласти.

В полицию обратилась накануне пенсионерка 84 лет, проживающая в одном из домов по улице Баранова в городе Сланцы. Он сообщила, что к ней пришел неизвестный мужчина и представился сотрудником одного из государственных учреждений. Он сообщил, что занимается выплатой денежных средств, которые были удержаны и передал гражданке пачку денежных средств номиналом 5 тысяч рублей. Об этом сообщают сотрудник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Он, введя в заблуждение женщину, потребовал передать ему денежные средства в размере 150 тысяч рублей в качестве компенсации. Женщина нашла только 140 тысяч рублей, их и отдала.

Спустя некоторое время гражданка, развернув данную пачку денег, обнаружила, что это купюры “Банка приколов”.

По данному факту полицией проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мошенники обманным путем продали пенсионерке 5 шуб.