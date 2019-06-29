Гражданин Китая лишился автомобиля за 6 млн, пока ужинал в петербургском ресторане

Мужчине хотел поесть национальной еды, что обернулось угоном дорогой машины.

Все случилось в пятницу, но подробности стали известны сегодня, 29 июня. Обо всем сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Гражданин Китая приехал в Северную столицу на дорогом внедорожнике. Проголодавшись, он отправился в ресторан, автомобиль мужчина припарковал неподалеку. Когда иностранец вышел через час из заведения, то обнаружил, что его «Ленд Ровер Дискавери» и след простыл – машину за 6,3 миллиона рублей кто-то украл.

В этот же день автомобиля лишилась местная жительница. Машина бизнесвумен стоила 4,4 миллиона рублей. «Лексус» пропал со стоянки на Доблести.

И в том и другом случае возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Санкт-Петербурге нашли мотоцикл, числящийся в угоне.