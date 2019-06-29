В Ленобласти водительница скончалась на месте ДТП

В субботу, 29 июня, около 7 часов утра в Бокситогорском района Ленинградской области случилось дорожно-транспортное происшествие.

О смертельном ДТП Gazeta.SPb сообщили в управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло на третьем километре автомобильной дороги Пелуши-Прокушево-Сидорово. За рулем автомобиля марки «Лада Гранта» находилась женщина 1968 года рождения.

Указанный автомобиль при неувстановленъных обстоятельствах вылетел в кювет. Женщина не справилась с управлением. Автомобиль врезался в дерево. Водительница не была пристукнута ремнями безопасности.

В результате аварии женщина скончалась не месте происшествия.

На данный момент по факту случившегося проводится проверка.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на проспекте Обуховской обороны иномарка сбила 5-летнего ребёнка в инвалидной коляске.