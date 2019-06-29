На проспекте Обуховской обороны иномарка сбила 5-летнего ребёнка в инвалидной коляске

Водитель после столкновения скрылся с мест происшествия.

В настоящий момент сотрудники ГИБДД начали поиск злоумышленника, который оставил место дорожной аварии. О пришествии стало известно днем 29 июня, сообщает телеканал “78” со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 12:50 в Невском районе у дома 195 по проспекту Обуховской обороны. Водитель на Ford Mondeo при выезде со двора задел машиной инвалидную коляску. коляске в тот момент находился ребенок 5 лет. После столкновения водитель крылся с мест происшествия.

Ребёнок был госпитализирован в больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка. Полиция пытается установить личность водителя.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на КАД водитель КамАЗа “обронил” деревянную конструкцию на машину и скрылся.