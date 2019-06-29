На КАД водитель КамАЗа “обронил” деревянную конструкцию на машину и скрылся

Теперь пострадавшие ищут свидетелей дорожной аварии.

Инцидент произошел сегодня, 29 июня, около 12:00. Как сообщают владельцы пострадавшей машины в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “Вконтакте”, дорожная авария произошла на 23 километре кольцевой дороги — между Выборгским шоссе и магазином “Мега Парнас”.

По словам пострадавших, из кузова КамАЗа выпала деревянная конструкция, повредив лобовое стекло и крышу легкового автомобиля Lada Granta.

Водитель грузовой мамашины после происшествия скрылся.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что виновник смертельного ДТП на “Скандинавии” мог заснуть за рулем.