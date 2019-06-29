Виновник смертельного ДТП на “Скандинавии” мог заснуть за рулем

Автомобиль ехал из Выборга в Петербург. Фото: https://vk.com/dorinspb
Автомобиль ехал из Выборга в Петербург. Фото: https://vk.com/dorinspb

Инспекторы ГИБДД заметили, что за машиной нет тормозного следа.

Водитель автомобиля Peugeot, который врезался в опору электропередач на трассе “Сканднавия” предположительно заснул за рулем, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга 29 июня. Инспекторы заметили, что тормозного пути за машиной нет.

Фото: https://vk.com/dorinspb

Пенсионер 1951 года рождения водит машину с 20 лет. Он ехал из Выборга в Санкт-Петербург, но на 63 км около 8:20 потерял контроль над машиной.

На заднем пассажирском сидении находилась 17-летняя девушка, в момент ДТП она спала, не была пристегнута. Сейчас она госпитализирована, ее состояние называют тяжелым. Второй пассажир — вероятно, супруга водителя, погибла от полученных травм, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на “Скандинавии” произошло серьезное ДТП.

авто гибдд дтп пенсионер пострадавшие скандинавия смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На КАД водитель КамАЗа “обронил” деревянную конструкцию на машину и скрылся
На корабли и верфи лучше всего смотреть в Петербурге
У Финлядского вокзала прошел митинг рабочих Ford
Свыше 1,5 тысяч человек погибли от вируса Эбола в Конго
Фестиваль паблик-арта “Дворы Капеллы” стартует в Петербурге
На “Диво острове” люди застряли на аттракционе “Ракета”
Беглов и Дрозденко открыли праздник “Сабантуй” в Энколово
Крейсер «Аврора» принял на борт миллионного посетителя