Виновник смертельного ДТП на “Скандинавии” мог заснуть за рулем

Инспекторы ГИБДД заметили, что за машиной нет тормозного следа.

Водитель автомобиля Peugeot, который врезался в опору электропередач на трассе “Сканднавия” предположительно заснул за рулем, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга 29 июня. Инспекторы заметили, что тормозного пути за машиной нет.

Пенсионер 1951 года рождения водит машину с 20 лет. Он ехал из Выборга в Санкт-Петербург, но на 63 км около 8:20 потерял контроль над машиной.

На заднем пассажирском сидении находилась 17-летняя девушка, в момент ДТП она спала, не была пристегнута. Сейчас она госпитализирована, ее состояние называют тяжелым. Второй пассажир — вероятно, супруга водителя, погибла от полученных травм, сообщили в УГИБДД Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на “Скандинавии” произошло серьезное ДТП.