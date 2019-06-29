На Скандинавии в результате ДТП погибла пожилая женщина

С серьезными травмами также госпитализирована ее внучка и муж.

Инцидент случился сегодня утром, 29 июня, на 63-м километре трассы Скандинавия. За рулем «Пежо» сидел пенсионер, который не смог справиться с управлением. Он не удержал руль, в результате чего автомобиль врезался в фонарный столб. В машине находился не только 67-летний мужчина, но также его 16-летняя внучка и 67-летняя жена. Девочка получилась травмы, ее госпитализировали – есть шанс, что она будет жить. Мужчина тоже попал в больницу, а вот пожилой женщине помочь не смогли – она скончалась на месте.

Пока что более никаких официальных данных не поступало. О самочувствии пострадавших на данный момент ничего не сообщается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на КАД случилась авария с участием такси Uber. «Обычное явление. Не соблюдают дистанцию. И ворон считают. Странно, что не в крайнем левом ряду. В основном там больше всего люди играют в пятнашки», — считает комментатор.