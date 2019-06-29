На КАД случилась авария с участием такси Uber

По предварительным данным, повреждения получили только автомобили.

Инцидент случился сегодня утром, 29 июня. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они также поделились фотографиями с места ДТП. Автор поста уверяет, что все произошло на КАД. Дорогу не смогли поделить «Опель» и такси Uber. Судя по снимкам, во второй машине ехали пассажиры. Повреждения автомобилей выглядят несерьезными, так что, скорее всего, никто не пострадал.

«На ровном месте, на пустой дороге»,

— удивляется одна из пользовательниц.

«Обычное явление. Не соблюдают дистанцию. И ворон считают. Странно, что не в крайнем левом ряду. В основном там больше всего люди играют в пятнашки»,

— считает другой комментатор.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Васильевском острове сгорели сразу три автомобиля. На улице Опочинина рядом с домом номер 16 горели «БМВ», «Лада» и «КИА».