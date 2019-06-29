На Васильевском острове сгорели сразу три автомобиля

Они стояли недалеко друг от друга.

Все случилось этой ночью, 29 июня. Обо всем рассказали в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. До сих пор специалисты не знают, что стало причиной для возгорания.

Известно, что примерно в два часа ночи спасателям сообщили о пожаре на улице Опочинина. Рядом с домом номер 16 горели сразу три автомобиля – «БМВ», «Лада» и «КИА». В первой машине огонь уничтожил все сгораемые части, а у остальных пострадали только элементы кузова.

На ликвидацию пожара ушло менее часа. В процесс тушения участвовали 10 человек. Пока что спасатели не знают, есть ли пострадавшие. Пожарным предстоит выяснить все обстоятельства дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Сосново дотла сгорел частный дом. Огнем было охвачено более 80 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек – у них ушел на все час. Пожар уничтожил не только дом, но и пристройки.