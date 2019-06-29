В Сосново дотла сгорел частный дом

Пожарные справились с возгоранием примерно за час.

Все случилось этой ночью, 29 июня, в поселке Сосново, СНТ Печатник на улице Центральной. Подробностями инцидента с Gazeta.SPb поделились в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Огнем был охвачен частный дом и прилегающие к нему хозяйственные постройки. О пожаре специалистам сообщили в 2:48 – они незамедлительно прибыли на место происшествия. На тот момент огнем было охвачено более 80 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек – у них ушел на все час. Уже в половине четвертого утра дом перестал гореть. Пострадал ли кто-нибудь в результате – не уточняется. Также непонятно, что стало причиной пожара.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Киришском районе горел частный дом. По информации ведомства, огонь удалось ликвидировать в течение часа с помощью двух единиц техники и семи спасателей. О пострадавших информация не поступала.