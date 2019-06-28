В Киришском районе горел частный дом

В Киришском районе Ленинградской области горел частный дом. Пожар произошел в пятницу, 28 июня в садоводстве Нефтяник. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ленобласти.

По информации ведомства, огонь удалось ликвидировать в течение часа с помощью двух единиц техники и семи спасателей.

О пострадавших информация не поступала.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Партизана Германа из горящего дома спасли женщину. О пожаре в МЧС сообщили очевидцы, внутри квартиры находилась женщина, которую спасателям пришлось эвакуировать через окно, так как все комнаты по пути к выходу из квартиры горели.

Женщину спустили по выдвижной лестнице.