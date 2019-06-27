На Партизана Германа из горящего дома спасли женщину

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Ее эвакуировали через окно квартиры.

Инцидент случился сегодня, 27 июня, в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Огнем была охвачена квартира на седьмом этаже в доме номер 12 на улице Партизана Германа. О пожаре в МЧС сообщили очевидцы, внутри квартиры находилась женщина, которой нужно было как-то оттуда выбраться. Спасателям пришлось эвакуировать ее через окно, так как все комнаты по пути к выходу из квартиры горели. Пожарные спускали ее по выдвижной лестнице.

Пожар удалось ликвидировать к половине восьмого вечера. Сейчас петербурженка находится в больнице, где врачи оказывают ей помощь.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Невском районе на утре загорелся Volkswagen. В моторном отсеке иномарки произошло возгорание. Сотрудники Росгвардии вызвали на место пожарных, а сами с помощью огнетушителя попробовали потушить возгорание. Им удалось это сделать.

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