В Невском районе на утре загорелся Volkswagen

Густой дым заметили сотрудники Росгвардии и не смогли пройти мимо.

Около 3:30 27 июня наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Невскому району Санкт-Петербурга находился на маршруте патрулирования. У одного из домов по Искоровскому проспекту правоохранители увидели припаркованный Volkswagen Jettа, из-под капота которого шёл дым, сообщили Gazeta.SPb в УВО.

Оказалось, что в моторном отсеке иномарки произошло возгорание. Сотрудники Росгвардии вызвали на место пожарных, а сами в помощью огнетушителя попробовали потушить возгорание. Им удалось это сделать.

После этого наряд связался с владельцем машины — его номер был под лобовым стеклом. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

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