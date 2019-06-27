За мелкую кражу в магазине задержали жителя Карелии – оказалось, он в розыске

Он набрал продуктов на 500 рублей. Фото: pixabay.com

Он набрал продуктов на 500 рублей. Фото: pixabay.com

Сейчас мужчина ждет своей участи в отделе полиции.

Накануне, 26 июня, наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Всеволожскому району Ленинградской области задержал 27-летнего мужчину. Выяснилось, что он объявлен в федеральный розыск, сообщили Gazeta.SPb в УВО.

Мужчина попытался украсть продукты в магазине на Октябрьском проспекте во Всеволожске. Он набрал товаров на 500 рублей. Сотрудники Росгвардии задержали мужчину на основании ст. 7.27 КоАП РФ (мелкое хищение).

Позже выяснилось, что задержанный – житель республики Карелия. База данных показала, что он находится в федеральном розыске за кражу — преступление, уже согласно уголовному кодексу. Ранее он также привлекался к административной ответственности.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что пьяный петербуржец пытался поднять шлагбаум около яхт-клуба, но сломал его.