Пьяный петербуржец пытался поднять шлагбаум около яхт-клуба, но сломал его

Подобраться к яхтам хулигану так и не удалось. Фото: pixabay.com

Подобраться к яхтам хулигану так и не удалось. Фото: pixabay.com

Сотрудники Росгвардии приехали на сигнал тревожной кнопки.

Около четырех часов ночи 27 июня наряд группы задержания войск Росгвардии по Петроградскому району Петербурга задержал пьяного мужчину 28-ми лет. Он повредил шлагбаум около яхт-клуба на Петровской косе,9. Хулиганские побуждения стали причиной случившегося, сообщили Gazeta.SPb в УВО.

Наряд вневедомственной охраны находился на маршруте патрулирования, когда к нему поступил сигнал о том, что в яхт-клубе сработала копка тревожной сигнализации. Правоохранители прибыли на место и обнаружили там нетрезвого мужчину , который пытался поднять шлагмбаум, но в итоге его сломал.

Мужчину задержали и передали в 71 отдел полиции. Сумма ущерба устанавливается.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что пьяного дебошира на Васильевском острове повязали сотрудники Росгвардии.