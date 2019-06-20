Пьяного дебошира на Васильевском острове повязали сотрудник Росгвардии

Мужчина начал свой пьяный загул около 03:46 и успел разбить окно.

Наряд группы задержания отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Василеостровскому району Санкт-Петербурга задержал нетрезвого 42- летнего мужчину сегодня ночью.

Посетителей заведения, расположенного в доме №37 на Среднем проспекте В.О., начал вести себя агрессивно, а затем из хулиганских побуждений разбил окно кафе. После этого работники заведения нажали кнопку тревожной сигнализации.

Спустя три минуты мужчину задержали сотрудники Росгвардии, а затем передал его сотрудникам 30 отдела полиции. Сумма ущерба устанавливается.

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