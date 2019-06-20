В Пушкине таксист стал жертвой корыстного пассажира

По данному факту возбуждено уголовное дело.Фото: https://pixabay.com
По данному факту возбуждено уголовное дело.Фото: https://pixabay.com

Пассажир вызвал себе машину, но когда таксист отвлекся, украл у него 4500 тысячи рублей, а после вообще отказался платить за поездку.

Инцидент произошел 18 июня в Пушкине, сообщают сотрудники вневедомственной охраны сегодня. Мужчина вызвал себе такси и попросил довезти его до дома №76 на Железнодорожной улице в городе Пушкин. Во время поездки пассажир воспользовался невнимательностью 39-летнего водителя иномарки и украл у него 4500 рублей. Также поездка вставала в сумму 1200 рублей. Мужчина выбежал из такси пи скрылся в парадной дома.

Такси так просто это дело не оставил и решил проехать на следующий день мимо дома злоумышленника. Он увидел его и вызвал сотрудников полиции .

Мужчина, увидев водителя такси, который указывал на него наряду вневедомственной охраны, попытался скрыться и побежал во двор соседних домов, но после недолгого преследования был задержан

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что виновника в разврате по отношению к 14-летней в Коммунарах задержали спустя месяц.

происшествие Пушкинский район
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