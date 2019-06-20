Виновника в разврате по отношению к 14-летней в Коммунарах задержали спустя месяц

Подозреваемый был задержан следователем СКР в процессуальном порядке и подробно допрошен по обстоятельствам дела. Фото: https://pixabay.com

Подозреваемый был задержан следователем СКР в процессуальном порядке и подробно допрошен по обстоятельствам дела. Фото: https://pixabay.com

Злоумышленники с конца мая прятался у своих знакомых.

Инцидент произошёл еще 22 мая этого года, сообщают сотрудники Следственного комитета по Ленобласти.

Как предполагают следователи, в конце мая злоумышленники и поджидал знакомую девочку 14 лет на одной из улиц Коммунар. Мужчина увязался на ней следом и совершил в отношении нее развратные действия. Несовершеннолетняя оказала активное сопротивление злоумышленнику, ударив его.

Злоумышленником оказался 28-летнипй мужнина, который после происшествия покинул место жительства и находился в розыске вплоть до 19 июня 2019 года, когда он был задержан на территории другого района Ленинградской области, где он скрывался у своих знакомых.

Подозреваемый был задержан следователем СКР в процессуальном порядке и подробно допрошен по обстоятельствам дела.

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