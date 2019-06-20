Подогреваемый в убийстве матери сын хоккеиста Соколова пришел на похороны

Молодой человек стоял в стороне, в некотором отдалении от всех. Фото: https://news.rambler.ru

Молодой человек стоял в стороне, в некотором отдалении от всех. Фото: https://news.rambler.ru

Юношу 15 лет отпустили накануне, пока не предъявив ему никаких обвинений.

За развитием семейной драмы, которая произошла после происшествия в доме в Новой Романовке, следит весь город. С погибшей Ириной Соколовой – экс-супругой хоккеиста и тренера СКА Максима Соколова, которая была убита у себя дома неделю назад, простились

На похоронах присутствовал их сын, 15-летний молодой человек подозревается в этом инцидента, пишет Пятый канал.

Молодой человек стоял в стороне, в некотором отдалении от всех.

Накануне следователи отпустили юношу, пока не предъявив ему никаких обвинений, но обязав явиться в полицию по первому требованию. Старший брат, который до сих пор находится в больнице, переведен из реанимации. В ближайшее время его также будут допрашивать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржца осудили за причинение тяжкого вреда здоровью в ДТП.