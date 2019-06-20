Петербуржца осудили за причинение тяжкого вреда здоровью в ДТП

Кировский районный суд приговорил виновника аварии к 1 году ограничения свободы.
Год назад Николай Забелкин нарушил правила дорожного движения, что повлекло за собой столкновение его фургона ГАЗ с «Субару Импреза», пассажир которой серьезно пострадал.
ДТП произошло в июне 2018 года на регулируемом перекрестке, образованном пересечением проспекта Стачек, Трамвайного проспекта и улицы Маршала Казакова.
Суд признал Забелкина виновным и, с учетом позиции государственного обвинения и наличия малолетнего ребенка, назначил ему наказание в виде ограничения свободы на год.
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в ДТП на проспекте Ветеранов пострадали четыре человека.