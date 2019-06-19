В ДТП на проспекте Ветеранов пострадали четыре человека

ДТП на проспекте Ветеранов. Фото: vk.com/spb_today
ДТП на проспекте Ветеранов. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на пересечении проспекта Ветеранов и улицы Партизана Германа произошло ДТП. По словам очевидцев, водитель «Лада Приора» врезался в иномарку, после чего протаранил маршрутное такси.

Отмечается, что в результате аварии были травмированы четыре человека. На месте ДТП работают спасатели и медицинские работники.

Информация о происшествии уточняется.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Петергофском шоссе в аварии пострадал велосипедист. По предварительным данным, любитель двухколесного вида транспорта не спешился на «зебре» – он переезжал улицу по пешеходному переходу на «красный» свет.

Его неосторожность обернулась ДТП – автомобиль въехал в велосипедиста. В результате мужчина получил травмы головы.

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