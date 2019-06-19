На Петергофском шоссе в аварии пострадал велосипедист

Мужчина разбил голову, но находится в сознании.

Инцидент случился сегодня утром, 19 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились подробностями во «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло на пересечении Петергофского шоссе и улицы Гарькавого. Участниками аварии стали двое – иномарка и велосипедист. По предварительным данным, любитель двухколесного вида транспорта не спешился на «зебре» – он переезжал улицу по пешеходному переходу на «красный» свет. Его неосторожность обернулась ДТП – автомобиль въехал в велосипедиста. В результате мужчина получил травмы головы. Очевидцы пишут, что, несмотря ни на что, он находился в сознании. На месте уже работают сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Парашютном госпитализировали велосипедиста после ДТП с трактором. Петербуржцы уверены, что виноват в аварии велосипедист, потому что он нарушил ПДД.