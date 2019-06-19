На Петергофском шоссе в аварии пострадал велосипедист

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Мужчина разбил голову, но находится в сознании.

Инцидент случился сегодня утром, 19 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились подробностями во «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все произошло на пересечении Петергофского шоссе и улицы Гарькавого. Участниками аварии стали двое – иномарка и велосипедист. По предварительным данным, любитель двухколесного вида транспорта не спешился на «зебре» – он переезжал улицу по пешеходному переходу на «красный» свет. Его неосторожность обернулась ДТП – автомобиль въехал в велосипедиста. В результате мужчина получил травмы головы. Очевидцы пишут, что, несмотря ни на что, он находился в сознании. На месте уже работают сотрудники спецслужб, которые разбираются в обстоятельствах дела.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Парашютном госпитализировали велосипедиста после ДТП с трактором. Петербуржцы уверены, что виноват в аварии велосипедист, потому что он нарушил ПДД.

велосипед дтп
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СМИ: задания ЕГЭ и ОГЭ сделают индивидуальными
Петербуржцы рассказали об отключении света на «Невском проспекте»
На Петергофском шоссе в аварии пострадал велосипедист
Кингисеппское шоссе «встало» из-за ДТП с фурой
В Петербурге можно безопасно купаться только на двух пляжах
Социальное такси в Ленобласти можно заказать онлайн
Мария Шарапова вернулась на корт спустя 4,5 месяца
Уроженка Украина рассказала о переменах в жизни после обращения к Путину