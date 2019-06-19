На Парашютном госпитализировали велосипедиста после ДТП с трактором

Фото: https://vk.com/spb_today
Фото: https://vk.com/spb_today

Есть мнение, что правила дорожного движение нарушил любитель двухколесного вида транспорта.

Об инциденте стало известно сегодня, 19 июня. Обо всем рассказали очевидцы, которые поделились подробностями в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Они пишут, что все случилось в Приморском районе на перекрестке Парашютной и Байконурской улиц.

Дорогу не поделили двое – велосипедист и трактор. Петербуржцы уверены, что виноват в аварии велосипедист, потому что он нарушил ПДД – пересекал улицу на транспортном средстве, хотя нужно по «зебре» идти как пешеход. За свою невнимательность мужчина поплатился собственным здоровьем – мужчину увезли в больницу с пробитой головой. Как он себя чувствует –не уточнеятся.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что юная велосипедистка угодила под колеса «Ниссана» в Ленинградской области. Там девушка тоже пересекала дорогу на велосипеде.

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