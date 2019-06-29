Туриста из Англии обокрали на Невском проспекте

В кошельке у иностранца находились 20 тысяч рублей и три банковские карты Фото: Pixabay

В кошельке у иностранца находились 20 тысяч рублей и три банковские карты Фото: Pixabay

Англичанин лишился кошелька среди белого дня на центральной улице Петербурга. Воры вытащили из заднего кармана брюк около 20 тысяч рублей, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел на Невском проспекте Петербурга днем 28 июня.

Также в кошельке пожилого британца находились три банковские карты, одна из которых была корпоративная.

Отмечается, что перед поездкой турист застраховал свое имущество. Он обратился в полицию за документом для страховой компании.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что гражданин Китая лишился автомобиля за 6 млн, пока ужинал в петербургском ресторане. Мужчине хотел поесть национальной еды, что обернулось угоном дорогой машины.

В этот же день автомобиля лишилась местная жительница. Машина бизнесвумен стоила 4,4 миллиона рублей. «Лексус» пропал со стоянки на Доблести.