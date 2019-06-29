На Доблести у безработной угнали новый Lexus RX-350

Известно, что автомобиль также был застрахован по КАСКО и ОСАГО. Фото: https://pixabay.com

Известно, что автомобиль также был застрахован по КАСКО и ОСАГО. Фото: https://pixabay.com

Женщина не обнаружила автомобиль 28 июня в Красносельском районе Петербурга.

В полицию обратилась женщина 29 лет и заявила, что у нее угнали автомобиль, припаркованный возле дома 17 пот улице Доблести в Красносельском районе Петербурга. Об этом пишет АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на сотрудников ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

У женщины, которая нигде не работает, угнали автомобиль Lexus RX-350 2019 года выпуска. Известно, что автомобиль также был застрахован по КАСКО и ОСАГО и оборудован штатной сигнализацией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у начальника службы безопасности одной из фирм Петербурга угнали новый Nissan Qashqai.