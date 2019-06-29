У начальника службы безопасности одной из фирм Петербурга угнали новый Nissan Qashqai

Машина была застрахована по КАСКО и ОСАГО.
С заявлением в полицию обратился мужчина, который сообщил, что 28 июня не обнаружил припаркованный возле дома новый автомобиль. Машину начальник службы безопасности ООО “Аквинокс” приобрел недавно, сообщает АН “Оперативно прикрытие”.
Общий ущерб в результате угона составил более оного миллиона рублей. П
По факту угона правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 4 УК РФ “Кража”. Сотрудники полиции начали поиски злоумышленника и украденный автомобиль.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти аноним отправил посылку с заряженным пистолетом в Магадан.