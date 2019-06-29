У начальника службы безопасности одной из фирм Петербурга угнали новый Nissan Qashqai

По факту угона правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
По факту угона правоохранителями было возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Машина была застрахована по КАСКО и ОСАГО.

С заявлением в полицию обратился мужчина, который сообщил, что 28 июня не обнаружил припаркованный возле дома новый автомобиль. Машину начальник службы безопасности ООО “Аквинокс” приобрел недавно, сообщает АН “Оперативно прикрытие”.

Общий ущерб в результате угона составил более оного миллиона рублей. П

По факту угона правоохранителями было возбуждено уголовное дело по статье 158 ч. 4 УК РФ “Кража”. Сотрудники полиции начали поиски злоумышленника и украденный автомобиль.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти аноним отправил посылку с заряженным пистолетом в Магадан.

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