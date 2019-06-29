В Ленобласти аноним отправил посылку с заряженным пистолетом в Магадан

Оружие направили на баллистическое исследование. Фото: https://pixabay.com
Оружие направили на баллистическое исследование. Фото: https://pixabay.com

Посылку вернули обратно, так как она была отправлена с несуществующего адреса.

В Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудники полиции ищут отправителя посылки с заряженным пистолетом. Об этом пишет АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, посылка с оружием была отправлена в Ивангороде в Магадан.

Посылку обнаружили накануне днем при сортировке почты, а отправили ее 15 июня. Также известно, что из “Пулкова” ее прислали с актом об отстранении почтового отправления от полета.

При проверки сотрудниками был обнаружен пистолет с заряженными патронами. После вскрытия посылки там действительно нашли пистолет марки “Rubi Extra”.

Оружие направили на баллистическое исследование.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на проспекте Обуховской обороны иномарка сбила 5-летнего ребёнка в инвалидной коляске.

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