В Ленобласти аноним отправил посылку с заряженным пистолетом в Магадан

Посылку вернули обратно, так как она была отправлена с несуществующего адреса.

В Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудники полиции ищут отправителя посылки с заряженным пистолетом. Об этом пишет АН “Оперативное прикрытие” со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, посылка с оружием была отправлена в Ивангороде в Магадан.

Посылку обнаружили накануне днем при сортировке почты, а отправили ее 15 июня. Также известно, что из “Пулкова” ее прислали с актом об отстранении почтового отправления от полета.

При проверки сотрудниками был обнаружен пистолет с заряженными патронами. После вскрытия посылки там действительно нашли пистолет марки “Rubi Extra”.

Оружие направили на баллистическое исследование.

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