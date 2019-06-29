На Рыбацком проспекте дерево упало на проезжую часть и полностью перекрыло движение

Дерево упало рядом с домом 17 по Рыбацкому проспекту. Фото: https://vk.com/spb_today
Дерево упало рядом с домом 17 по Рыбацкому проспекту. Фото: https://vk.com/spb_today

Дерево прикрыло движение для встречного и попутного транспорта.

При каких обстоятельствах упало дерево и почему на проезжую часть — пока неизвестно. О самом происшествии рассказали в группе “ДТП и ЧП. Петербург” в соцсети “ВКонтакте”.

Дерево упало рядом с домом 17 по Рыбацкому проспекту в Невском районе Петербурга днем, 29 июня. Также рядом находится районное отделение полиции.

Очевидцы также пишут, что объехать место происшествия все же можно, но только воспользовавшись прилегающей территорией.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Оредеже местный житель нашел человеческий скелет во время покоса травы.

невский район происшествие
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