В Оредеже местный житель нашел человеческий скелет во время покоса травы

Сотрудники полиции выясняют точную личность погибшего и причины его смерти. Фото: https://pixabay.com

Сотрудники полиции выясняют точную личность погибшего и причины его смерти. Фото: https://pixabay.com

По предварительной версии, останки принадлежат дачнику, который периодически приезжал в поселок, но был прописан в Петербурге.

Ужасную находку обнаружил житель поселка Оредеж Лужского района Ленинградской области 28 июня и сразу же сообщил в правоохранительное органы. Об этом пишет “Регион online”.

Мужчина вышел косить траву и в процесс наткнулся на человеческие останки. Он обнаружил кости кистей рук, ног и череп. Скелет лежал на одном из участков по улице Ленина.

По предварительной версии, скелет принадлежит местному жителю, который периодически приезжал в поселок, но перестал это делать уже как три года.

Сотрудники полиции выясняют точную личность погибшего и причины его смерти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти аноним отправил посылку с заряженным пистолетом в Магадан.