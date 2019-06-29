Над деревней Глажево поднялись клубы черного дыма из-за пожара

По словам местных жителей, виновные в нескольких пожарах, дети.

О сильном пожаре в деревне Глажево Киришского района Ленинградской области сообщают очевидцы происшествия в группе “ДТП и ЧП. Ленинградская область” в социальной сети “ВКонтакте”.

Очевидцы пишут, что горят сараи. Пламя охватило несколько деревянных построек.

Виновными в происшествии жители считают детей.

“Пожар в Глажево, Киришский район. По словам очевидцев, сараи подожгли дети”, — пишут очевидцы.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что паводок в Иркутской области унес жизни троих человек.