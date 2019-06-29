На рекламу переписи населения в 2020 году выделен почти 1 млрд рублей

948,8 млн рублей готов выделить Росстат на популяризацию и информационную кампанию Всероссийской переписи населения, которая пройдет в 2020 году.

В частности, для проведения кампании, создадут выпуск скетча в одном из юмористических телешоу — КВН или Comedy Club, сообщается в «Открытые Медиа».

В техзадании заказчика указано, что скетч должен быть позитивным и мотивирующим, а также в легкой форме должен доказывать ошибочность основных страхов, которые могут послужить отказом жителей страны от участия в переписи населения.

Скетч будет показан на экранах телевизоров осенью 2020 года, перед началом переписи, которая будет проходить с 1 по 21 октября. Пока что неизвестно какая часть средств бюджета кампании пойдет на ролик.

Также, помимо скетча, информацию о переписи должны показать в одном из популярных детских мультсериалов осенью 2020 года.

Кроме шуток и мультиков, исполнителю контракта Росстата придется доносить до россиян информацию о переписи через материалы в СМИ и соцсетях, сюжеты на ТВ и радио.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала: Самый благоприятный возраст заключения брака среди россиян озвучил Росстат.