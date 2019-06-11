Самый благоприятный возраст заключения брака среди россиян озвучил Росстат

В общей сложности за 2018 год было заключено 893 тыс. браков, что на 156,6 тыс. меньше, чем в 2017 году. Фото: https://pixabay.com

В общей сложности за 2018 год было заключено 893 тыс. браков, что на 156,6 тыс. меньше, чем в 2017 году. Фото: https://pixabay.com

Благоприятный, он же популярный согласно исследованиям на 2018 год.

Так, большинство россиян предпочитают заключать барк от 25 до 34 лет. По данным Росстат в прошлом году в этом возрасте женилось 456,6 тыс. мужчин и вышли замуж 386,6 тыс. женщин, передает ведомство.

А вот среди людей в возрасте 35 лет в прошлом году в брак вступили 265,5 тыс. мужчин и 216,2 тыс. женщин. Молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет тоже показали неплохую статистику. Так, в 2018 году , в этом возрасте женилось 170,4 тыс. мужчин и 285,5 тыс. женщин.

Есть и те, кто предпочитает заключать брак до 18 лет. В прошлом году в этом возрасте женилось 454 мужчин и 4,5 тыс. женщин.

В общей сложности за 2018 год было заключено 893 тыс. браков, что на 156,6 тыс. меньше, чем в 2017 году.

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