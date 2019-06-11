Немецкий журнал составил рейтинг самых красивых русских имен

Немецкое издание Wunderweib составило собственный рейтинг самых красивых русских женских и мужских имен.

По словам автора статьи, Россия является очаровательной страной с богатой историей, поэтому нет ничего удивительного в том, что русские имена звучат красиво.

Так, самыми красивыми мужскими именами, по мнению автора рейтинга, стали Алексей, Николай, Максим, Вадим, Никита. Среди женских имен самыми красивыми оказались Алина, Полина, Дарья, Мила, Виктория.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Forbes составил рейтинг «золотой молодежи» — самых богатых наследников России.

Лидером гонки за богатством родителей по версии журнала Forbes уже в четвертый раз подряд стал 29-летний сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова.