Forbes составил рейтинг «золотой молодежи» — самых богатых наследников России

Журнал Forbes. Фото: pixabay
Журнал Forbes. Фото: pixabay

Лидером гонки за богатством родителей по версии журнала Forbes уже в четвертый раз подряд стал 29-летний сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова.

В рейтинге самых богатых наследников появились 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов. Для создания такого ТОП-а журнал делил состояние миллиардера между всеми его детьми.

Известно, что сын акционера «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф, получит в распоряжение 21,8 миллиард долларов. В рейтинге «золотой молодежи» второе место поделили между двумя детьми председателя правления газовой компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона.

И, наконец, третье место в рейтинге досталось детям Владимира Лисина, владельца Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding. Все они получат примерно по 7,6 миллиарда долларов.

Интересно, что Алекперов заявил в интервью Bloomberg, что ищет приемника со стороны, так как его сын на роль бизнес-магната не подходит.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Курортном районе открыли для проезда километровый участок по мосту через Горский ручей.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
forbes лукойл михельсон новатэк петербург рейтинг самых богатых россия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Жители блокадного Ленинграда попросили Беглова выдвинуть свою кандидатуру ...
В “Ленэкспо” покажут хорьков-байкеров, поющих морских свинок и крысиный косплей
Возле Константиновского дворца сбили пешехода
На КАДе произошло ДТП с участием бетономешалки. Есть пострадавшие (видео)
На Ладожском мосту ограничат движение в связи с укладкой асфальтобетона
На Васильевском острове будут искать правонарушителей среди мотоциклистов
Аптека “Айрин” в Невском районе оказалась заблокирована для инвалидов
За свободу труда: компании все чаще переходят работать из офисов в коворкинги