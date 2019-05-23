Forbes составил рейтинг «золотой молодежи» — самых богатых наследников России

Лидером гонки за богатством родителей по версии журнала Forbes уже в четвертый раз подряд стал 29-летний сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова.

В рейтинге самых богатых наследников появились 20 семей, в которых на каждого ребенка приходится не менее 2,3 миллиарда долларов. Для создания такого ТОП-а журнал делил состояние миллиардера между всеми его детьми.

Известно, что сын акционера «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова Юсуф, получит в распоряжение 21,8 миллиард долларов. В рейтинге «золотой молодежи» второе место поделили между двумя детьми председателя правления газовой компании «НОВАТЭК» Леонида Михельсона.

И, наконец, третье место в рейтинге досталось детям Владимира Лисина, владельца Новолипецкого металлургического комбината и транспортно-логистического холдинга Universal Cargo Logistics Holding. Все они получат примерно по 7,6 миллиарда долларов.

Интересно, что Алекперов заявил в интервью Bloomberg, что ищет приемника со стороны, так как его сын на роль бизнес-магната не подходит.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Курортном районе открыли для проезда километровый участок по мосту через Горский ручей.