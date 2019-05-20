В Курортном районе открыли для проезда километровый участок по мосту через Горский ручей

На участке еще остались незавершенные работы. Фото: Пресс-служба Мостотреста

На участке еще остались незавершенные работы. Фото: Пресс-служба Мостотреста

В Курортном районе началось движение транспорта через Горский ручей по мосту. Ширина обновленной дороги вместе с тротуарами – 11,5 метров.

Пресс-служба «Мостотреста» сообщает, что 19 мая для проезда автомобилей, а также перехода пешеходов, открыли мост через Горский ручей по Большой Горской улице в Курортном районе Санкт-Петербурга.

Также сообщается, что общая длина участка, на котором вели работы по реконструкции, составляет 940 метров. Хотя, рабочим нужно проделать еще несколько необходимых ремонтных мероприятий. Известно, что ширина реконструированного дорожного полотна, включая тротуары, составляет 11,5 метра.

В настоящее время, произведен демонтаж старого моста и установлены новые водопропускная труба и подпорная стенка. Также подрядчик заменил уличное освещения и систему водоснабжения. Была переделана ливневая канализация.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленобласти начался ремонт дороги к Сойкинской святыне.