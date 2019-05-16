В Ленобласти начался ремонт дороги к Сойкинской святыне

Ремонт избавит от трещин и плохого асфальта. Фото: pixabay

Ремонт избавит от трещин и плохого асфальта. Фото: pixabay

Стартовали ремонтные работы на участок региональной трассы “Копорье — Ручьи”. Данное дорожное полотно расположено рядом с храмом Святителя Николая Чудотворца на Сойкинской горе.

В контракте властей с подрядчиком прописано, что на данном участке дороги будут устранены трещины, асфальто-бетонное покрытие будет обновлено, обочины и кюветы подвергнутся тщательной уборке, а также будет восстановлено функционирование водопропускных труб.

Также пресс-служба правительства Ленинградской области сообщает о том, на обновленном дорожном покрытии положат новый асфальт в два слоя и установят новые знаки.

Всё время, пока будут идти дорожные работы эксперты специализированных лабораторий будут осуществлять контроль за качеством.

Известно, что ремонтные работы уже производятся на дороге “Луга — Новгород”. Там происходит полная замена асфальтового покрытия.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Беглов предлагает петербуржцам решить, что будет на месте оранжереи в Таврическом саду.