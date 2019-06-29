Самолет из Петербурга в Анталью экстренно приземлился во Внуково

После приземления борт самолета покинули четверо - две девочки и их родители. Фото: https://pixabay.com

После приземления борт самолета покинули четверо - две девочки и их родители. Фото: https://pixabay.com

Самолёт принадлежит авиакомпании “Россия”.

Лайнер из Пулково вылетел в 15:50, но в связи с тем, что на борту самолета одному из пассажиров стало плохо, борт самолета запросил экстренную посадку в Москве. Об этом сообщает Life.

Бортпроводники по громкой связи попытались найти врача среди пассажиров, но его не оказалось, и тогда было принято решение сесть во Внуково.

После приземления борт самолета покинули четверо — две девочки и их родители. С трапа они спустились самостоятельно, но затем их увезла скорая помощь. Сейчас самолет продолжил свой рейс.

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